ABORTO & POLONIA/ Le false verità delle femministe e dell'Unione Europea

amnestyitalia : #BuoneNotizie #USA Il 25 gennaio Biden ha annullato la cosiddetta 'Global Gag Rule', che impediva finanziamenti all… - repubblica : Aborto, pillola RU486 fuori dall'ospedale: la Regione Lazio dà l'ok - lauraboldrini : In #Polonia divieto quasi totale di #aborto. Nelle #Marche boicottata la RU486. Questo è l'obiettivo della destr… - solocurve : RT @beabri: - 99.000 posti di lavoro persi dalle donne sui 101.000 totali in meno a dicembre; - I maltrattamenti domestici che continuano,… - purple_b_rain : Quello stesso Ciccoli che nella #Giornatadellamemoria ha detto di contrastare l’#Aborto perché le donne italiane de… -

Ultime Notizie dalla rete : ABORTO &

Sarebbe cioè da estremisti cattolici, non da cattolici e basta, opporsi al "diritto di". Forse a chi usa questa espressione sfugge che i cattolici non hanno come guida Joe Biden, cattolico ma ...ROMA - 'Continua e si espande a macchia d'olio la nostra campagna #stopaborto per la difesa del bambino nel grembo. Decine e decine di camion vela e centinaia di manifesti sul territorio: da Milano a ...“L’olocausto e l’aborto sono la stessa cosa”, lo sconcertante paragone di Padre Bruno de Cristofaro, dell'Opera di Birgi, a Marsala con il suo video del 27 gennaio scorso, realizzato, in occasione del ...La Regione Lazio ha recepito le linee di indirizzo del Ministero della Salute per garantire la RU486 anche fuori dal ricovero ospedaliero. La determina regionale propone di «rimuovere gli ostacoli all ...