WTA Melbourne 1 | Jasmine Paolini agli ottavi di finale | avanzano Simona Halep ed Elina Svitolina

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Un’altra giornata di match va in archivio nel Gippsland Trophy a, sede del WTA 500 organizzato in terra australiana per consentire alle giocatrici di arrivare nel migliore dei modiAustralian Open (8-21 febbraio). Buone notizie in casa italiana.vince in rimonta contro la n.34 del mondo Qiang Wang per 3-6 7-5 6-4. Una grande prova dell’azzurra capace di piegare la cinese sulla distanza, facendo emergere le sue qualità tecniche al cospetto della rivale.che se la vedrà neglidicontro la n.27 del ranking Karolina Muchova che ha sconfitto piuttosto nettamente per 6-1 6-1 l’americana Caty McNally (n.122 del ranking) in 64? di gioco. Non sarà un match facile per, che getterà il cuore oltre ...