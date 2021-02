Volley, Champions League femminile 2021, round robin 2. Scandicci e Novara per completare l’opera. Busto, serve l’impresa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tre squadre italiane in campo da domani a giovedì nel secondo round robin di Champions League femminile. L’Italia è a caccia dell’en plein nei quarti di finale ma serve un mezzo miracolo da parte di Busto Arsizio che parte dai miseri tre punti conquistati nel primo round robin di Scandicci e ha bisogno di tre successi da tre punti e forse anche di qualche regalo da parte delle squadre degli altri gironi per poter entrare nelle prime tre seconde classificate e conquistare l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. I fari sono puntati sulla Pool A dove sono inserite Savino del Bene Scandicci e Unet E-Work Busto Arsizio. A Scandicci le toscane vinsero lo scontro diretto ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tre squadre italiane in campo da domani a giovedì nel secondodi. L’Italia è a caccia dell’en plein nei quarti di finale maun mezzo miracolo da parte diArsizio che parte dai miseri tre punti conquistati nel primodie ha bisogno di tre successi da tre punti e forse anche di qualche regalo da parte delle squadre degli altri gironi per poter entrare nelle prime tre seconde classificate e conquistare l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. I fari sono puntati sulla Pool A dove sono inserite Savino del Benee Unet E-WorkArsizio. Ale toscane vinsero lo scontro diretto ...

