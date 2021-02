Vincenzo Mallamaci | il ringraziamento dal cuore dell’Africa

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “L’amore vincerà sempre…” scrive il cardiologoa commento della foto appena giunta dall’Africa.è presidente dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’. Scrive: “Ringrazio la suore francescane Elisabettine Bigie con le quali la nostra Associazione collabora. Il mio pensiero va, in particolare a Suor Concetta. Grazie per avermi inviato questa bellissima foto dall’Africa che condivido con tutti i membri di E ti porto in Africa”. Ma perché il medico è così caro alle comunità africane? Perché ha operato nel segno della carità, come un vero missionario. Ambulatori, scuole, pozzi, attrezzature elettromedicali e campi avviati a coltivazioni. L’associazione Onlus E ti porto in Africa fa del bene. E il popolo lo sa. Lo sente. La Denuncia.