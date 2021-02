Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 febbraio 2021)DEL 1 FEBBRAIOORE 11.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LALAVORI E CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, DOVE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA; CHIUSE INFATTI ENTRAMBE LE CORSIE DI SORPASSO NELLE DUE DIREZIONI. E SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN C N ARREGGIATA ESTERNA PER UN VEICOLO IN FIAMME ALTEZZA TUSCOLANA; SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. RICORDIAMO CHE E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ARRIVI DA CAPOLINEA COTRAL E STAZIONI METRO. NEI ...