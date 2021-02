Vaccino over 80, sito in tilt: nei primi 7 minuti oltre 3800 prenotazioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Partenza in salita e rimandata, nel Lazio, per la campagna di prenotazione della vaccinazione anti Covid per gli over 80 . Il portale, lanciato nei giorni scorsi, doveva partire dalla mezzanotte del 1 ... Leggi su romatoday (Di lunedì 1 febbraio 2021) Partenza in salita e rimandata, nel Lazio, per la campagna di prenotazione della vaccinazione anti Covid per gli80 . Il portale, lanciato nei giorni scorsi, doveva partire dalla mezzanotte del 1 ...

repubblica : Vaccino anti-Covid, le prenotazioni over 80 nel caos: nel Lazio in tilt la piattaforma della Regione, in Campania n… - Corriere : Vaccino, rinvio per 700 mila over 55. AstraZeneca servirà per docenti e forze dell’ordine - Corriere : Vaccino Covid over 80: assaltati siti della Regione. Ma il via era alle 12 - luca79ind : RT @ASampierdarena: Leggendo le notizie oggi sembra che la Liguria voglia usare il vaccino di AstraZeneca in modo prioritario sugli *over 8… - JCPutzolu : La prova che gli over 80 in #Italia sono digitali: Tutti insieme a prenotarsi su #SaluteLazio per il vaccino, e il… -