Vaccini, operativo il sito del Lazio per le prenotazioni per gli over 80 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono cominciate le prenotazioni online sul sito approntato in Lazio per le vaccinazioni anti - Covid agli over 80. Nei primi sette minuti sono arrivate 2.200 richieste di appuntamento, secondo i dati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono cominciate leonline sulapprontato inper le vaccinazioni anti - Covid agli80. Nei primi sette minuti sono arrivate 2.200 richieste di appuntamento, secondo i dati ...

