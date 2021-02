Vaccini agli over 80, il calendario delle regioni. Nel Lazio si parte dall’8 febbraio. Lombardia ultima: prime dosi solo a fine marzo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nonostante i tagli alle dosi decisi dalle case farmaceutiche per il primo trimestre, i ritardi nelle consegne e la lentezza di alcune regioni nel somministrare tutte le fiale a disposizione, è ai nastri di partenza la seconda fase del piano Vaccini. Cioè quella destinata agli anziani con più di 80 anni, che nel nostro Paese sono più di 4 milioni e 400mila. Non tutte le regioni, però, andranno alla stessa velocità. Il Trentino Alto Adige è partito in anticipo da qualche settimana, perché non ha abbastanza personale sanitario disposto a farsi vaccinare. Umbria, Lazio e Valle d’Aosta hanno aperto le prenotazioni e le prime dosi verranno iniettate a partire dall’8 febbraio. A ruota Veneto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nonostante i talledecisi dalle case farmaceutiche per il primo trimestre, i ritardi nelle consegne e la lentezza di alcunenel somministrare tutte le fiale a disposizione, è ai nastri dinza la seconda fase del piano. Cioè quella destinataanziani con più di 80 anni, che nel nostro Paese sono più di 4 milioni e 400mila. Non tutte le, però, andranno alla stessa velocità. Il Trentino Alto Adige è partito in anticipo da qualche settimana, perché non ha abbastanza personale sanitario disposto a farsi vaccinare. Umbria,e Valle d’Aosta hanno aperto le prenotazioni e leverranno iniettate a partire. A ruota Veneto, ...

