Udine e il Friuli in zona gialla | cosa si può e cosa non si può fare da oggi

Telefriuli1 : - GibelliTiziana : RT @iMagazineTwit: Patrimonio #Unesco e Isonzo Valley, le nuove sfide del #Collio ?? - andtomasella : Incontro fra il consigliere regionale #Bernardis e gli amministratori delegati delle aziende goriziane, Ermetris e… - messveneto : L'autista dei sindaci, l'ex muratore benvoluto dagli udinesi: chi sono le ultime vittime del Covid in Friuli - iMagazineTwit : Patrimonio #Unesco e Isonzo Valley, le nuove sfide del #Collio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Udine Friuli

e ilVenezia Giulia in zona gialla a partire da oggi. Cosa si può e cosa non si può fare? Per avere un'idea chiara di tutte le restrizioni in essere vanno presi in considerazione due ...... il modulo della Colonna mobile regionale Vigili del FuocoVenezia Giulia - modulo ... appartenenti al Comando diAggiornamento delle 10. Studenti delle superiori in classe, rientro regolare a Udine e Pordenone. Situazione sotto controllo al terminal studenti di Udine in vista del rientro sui banchi oggi, 1 febbr ...Mascherine a coprire naso e bocca, ingressi scaglionati e "abbracci" scambiati da lontano: è un "nuovo primo giorno" di scuola in Friuli Venezia Giulia per i circa 50 mila studenti delle scuole second ...