Tragedia in montagna: Fabrizio e Valeria muoiono davanti alla figlia di 5 anni dopo la caduta in un burrone

Una vera e propria Tragedia sul Monte Vareno, in Val Camonica, dove nella giornata di ieri una giovane coppia ha perso la vita proprio davanti alla figlioletta. Si tratta di Fabrizio Marchi, 40 anni, e Valeria Coletta, 35, che avevano deciso di regalarsi in weekend in famiglia per i sentieri di quella montagna che tanto amavano. Avrebbe dovuto essere una passeggiata in mezzo alla natura, si è invece rivelata una vera e propria Tragedia. Valeria è scivolata su una lastra di ghiaccio, Fabrizio ha cercato di salvarla ma i due sono precipitati dal burrone con un volo di 400 metri che non ha dato loro scampo. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi della figlioletta di 5 anni.

