Tennis | ATP Melbourne 1 | Travaglia soffre | lotta e vince in rimonta contro Carballes Baena

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Stefanouna vera e propria battaglia sportivalo spagnolo Robertocol punteggio di 2-6 7-5 7-6(2), staccando il pass per il secondo turno dell’ATP1. Una partita spettacolare nella quale entrambi iti hanno messo in campo il meglio del proprio repertorio. Primo set subito in salita per l’azzurro che al secondo game subisce il break (0-2). Il match è molto equilibrato e i punti seguono pedissequamente l’ordine dei game al servizio. Nel settimo giocoprova a piazzare la zampata per riportarsi in scia ma lo spagnolo è bravo ad annullare due palle break (2-5). A questo puntoè bravo a gestire il finale chiudendo 6-2. Nel secondo set accade di ...

SkySport : ATP Cup, il calendario e il girone dell'Italia #SkySport #Tennis #ATPCup - sportli26181512 : ATP Cup, il calendario e il girone dell'Italia: Al via martedì l'ATP Cup, torneo per nazioni che vedrà sul cemento… - sportface2016 : #ATPMelbourne Parte male il 2021 di #Sonego e #Cecchinato: sconfitta all'esordio per gli azzurri contro Kubler e… - aquila7630 : Tennis, tabellone #Melbourne 1 (Great Ocean Road Open): al via #Sinner e altri quattro azzurri. #Atp #1febbraio… - nicofsirotich : RT @siro_bets: ??Tennis?? WTA Konta ML -205 / ATP Mannarino -245 ML - Parlay (3u) ?? #GamblingTwitter #Tennis #ATP #TennisPicks -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP

L'Cup ha un montepremi di 7,5 milioni di dollari e g li incontri assegnano anche punti validi per la classifica: si può arrivare a un massimo di 500 in singolare e di 250 in doppio per chi ...01 Da oggi fino a domenica 7 si disputerà il torneo250 Great Ocean Road Open , più comunemente denominato Melbourne 1 ; di solito questo torneo si disputa a gennaio ad Adelaide, ma l' emergenza Covid - 19 ha stravolto anche l'inizio della ...Meanwhile players are playing tournaments in preparation for the Australian Slam: the ATP Great Ocean Road Open, the ATP Murray River Open, the WTA Gippsland Trophy and the WTA Yarra Valley Classic, ...A mezzanotte l'Italia sfida l'Austria di Thiem. In contemporanea big match tra Serbia e Canada. Dalle 07:30 Spagna-Australia e Russia-Argentina ...