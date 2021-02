Somalia | i nuovi attentati mettono in discussione il ritiro Usa?

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Un doppio attacco di al Shabab, gruppo terroristico collegato ad al Qaeda, scuote latanto quanto Washington – che sta cercando a fatica di sganciarsi da un coinvolgimento diretto nella lotta al terrorismo nel Corno d’Africa. Questa mattina un’autobomba è stata fatta esplodere davanti all’Afrik Hotel di Mogadiscio: l’esplosione ha fatto da sfondamento permettendo ai terroristi di entrare e aprire il fuoco sui clienti dell’albergo – che è posto lungo l’incrocio K-4, in una delle direttrici centrali della capitale somala. Ci sono nove morti, di cui quattro sono gli attentatori poi respinti dall’intervento delle forze di sicurezza. In un’altra azione separata, almeno otto bambini sono stati uccisi a Merca, città costiera 120 chilometri a sud di Mogadiscio, dove una bomba è esplosa nei pressi di una scuola. Questi attacchi sono un richiamo. A metà gennaio l’allora ...

