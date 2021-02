Se Massimo Boldi è il nuovo “influencer” di Giorgia Meloni (Di lunedì 1 febbraio 2021) C’è stato un tempo in cui la politica italiana era una cosa seria, un territorio su cui avventurarsi in punta di piedi, con il rispetto dovuto agli elettori e alla storia di questo Paese. Un tempo in cui i partiti si contendevano intellettuali, scrittori, scomodavano registi, dialogavano con giganti del giornalismo e della letteratura, in un confronto continuo e fecondo di idee e provocazioni colte che plasmavano e – in qualche caso – costruivano il pensiero del tempo. Oggi il terzo partito italiano, Fratelli d’Italia, erede naturale di quel Movimento Sociale Italiano che, pur tra un passato oscuro e infinite contraddizioni, ha rappresentato un pezzo di storia della seconda parte del Novecento, è ridotto ad assoldare come influencer sui propri canali social un certo Massimo Boldi, meglio noto come “Cipollino”. L’attore, noto per ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) C’è stato un tempo in cui la politica italiana era una cosa seria, un territorio su cui avventurarsi in punta di piedi, con il rispetto dovuto agli elettori e alla storia di questo Paese. Un tempo in cui i partiti si contendevano intellettuali, scrittori, scomodavano registi, dialogavano con giganti del giornalismo e della letteratura, in un confronto continuo e fecondo di idee e provocazioni colte che plasmavano e – in qualche caso – costruivano il pensiero del tempo. Oggi il terzo partito italiano, Fratelli d’Italia, erede naturale di quel Movimento Sociale Italiano che, pur tra un passato oscuro e infinite contraddizioni, ha rappresentato un pezzo di storia della seconda parte del Novecento, è ridotto ad assoldare comesui propri canali social un certo, meglio noto come “Cipollino”. L’attore, noto per ...

