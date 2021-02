Scuola: tornano in classe 8mila alunni. In Veneto scartati banchi a rotelle, causano mal di schiena (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Tutti di nuovo in classe da oggi i circa 8 milioni di studenti italiani, compresi i 2,5 milioni delle superiori anche se con percentuali che vanno dal 50 al 75% in presenza, come prevede l’ultimo Dpcm. A rimanere a casa un’altra settimana sono solo gli studenti delle scuole superiori della Sicilia, diventata ‘arancione’, Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Tutti di nuovo inda oggi i circa 8 milioni di studenti italiani, compresi i 2,5 milioni delle superiori anche se con percentuali che vanno dal 50 al 75% in presenza, come prevede l’ultimo Dpcm. A rimanere a casa un’altra settimana sono solo gli studenti delle scuole superiori della Sicilia, diventata ‘arancione’,

