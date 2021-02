Scordatevi le elezioni! Già si parla del banchiere Draghi: a che punto è la crisi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Conte-ter è sempre più un miraggio. Adesso è ben chiaro cosa dirà Fico a Mattarella, il quale, come un allenatore di calcio, ha già fatto scaldare Mario Draghi, pronto per entrare in campo. Renzi ha infatti consegnato la sua lista nera: Azzolina, Arcuri, Benassi (appena nominato ai Servizi), Bonafede, Catalfo e Casalino. I responsabili, secondo lui, insieme a Conte, dei principali fallimenti nella gestione dell’emergenza Covid. Con loro dentro, lui non ci sta. E in queste ore tutta la trattativa si starebbe svolgendo proprio per raggiungere un compromesso su questi nomi. Anche perché è ormai chiaro che la parola “elezioni” non esiste sull’agenda del Capo dello Stato Mattarella. Non solo perché, a partire dal più ampio gruppo parlamentare, quello dei 5Stelle, sono pochi quelli che smaniano di gettare al vento due anni di lauti stipendi con ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Conte-ter è sempre più un miraggio. Adesso è ben chiaro cosa dirà Fico a Mattarella, il quale, come un allenatore di calcio, ha già fatto scaldare Mario, pronto per entrare in campo. Renzi ha infatti consegnato la sua lista nera: Azzolina, Arcuri, Benassi (appena nominato ai Servizi), Bonafede, Catalfo e Casalino. I responsabili, secondo lui, insieme a Conte, dei principali fallimenti nella gestione dell’emergenza Covid. Con loro dentro, lui non ci sta. E in queste ore tutta la trattativa si starebbe svolgendo proprio per raggiungere un compromesso su questi nomi. Anche perché è ormai chiaro che la parola “elezioni” non esiste sull’agenda del Capo dello Stato Mattarella. Non solo perché, a partire dal più ampio gruppomentare, quello dei 5Stelle, sono pochi quelli che smaniano di gettare al vento due anni di lauti stipendi con ...

graneroazzurro : @Signorasinasce Il problema è che non decide Mattarella se andare o no a votare ma decide l’Europa nella persona de… - Mirkosway74 : RT @Mirkosway74: @IlPrimatoN Per la sinistra e soprattutto per Renzi l'essenziale è evitare le urne, quindi ci sarà un Conte III grazie ad… - ElizabethRavag1 : RT @Valenti63339244: Sta farsa durerà un paio di settimane, darà l'incarico esplorativo a quell'ignorante di Fico, che farà un buco nell'a… - MariaLu91149151 : RT @Valenti63339244: Sta farsa durerà un paio di settimane, darà l'incarico esplorativo a quell'ignorante di Fico, che farà un buco nell'a… - Mirkosway74 : @IlPrimatoN Per la sinistra e soprattutto per Renzi l'essenziale è evitare le urne, quindi ci sarà un Conte III gra… -

Ultime Notizie dalla rete : Scordatevi elezioni Malagò come Onesti, elezioni Coni a Milano 75anni dopo

Se non evitiamo le sanzioni del Cio scordatevi la credibilità che abbiamo. Questo è un danno di ... In merito alle elezioni in vista del prossimo quadriennio olimpico, Malagò ha annunciato novità ...

'Alluvione, cari amministratori regionali: scordatevi il nostro voto'

... risparmiateli! Ma voglio chiudere con una nota di speranza: ho l'impressione, tastando il polso delle persone, che alle prossime elezioni moltissimi cittadini si guarderanno bene dal rinnovarvi la ...

C'è il sondaggione sulla crisi Cresce Forza Italia. E Renzi... ilGiornale.it Se non evitiamo le sanzioni del Ciola credibilità che abbiamo. Questo è un danno di ... In merito allein vista del prossimo quadriennio olimpico, Malagò ha annunciato novità ...... risparmiateli! Ma voglio chiudere con una nota di speranza: ho l'impressione, tastando il polso delle persone, che alle prossimemoltissimi cittadini si guarderanno bene dal rinnovarvi la ...