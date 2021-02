Scontro Ibra-Lukaku | la procura federale apre l’inchiesta Verrà ascoltato Valeri

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Come riporta l’Ansa, iltoreGiuseppe Chinè ha aperto questa mattina un’inchiesta sulloverbale tra i calciatorihimovic enel corso della gara di Coppa Italia Inter-Milan della scorsa settimana. Nell’ambito dell’indagine iltoreha convocato l’arbitroche nelle prossime ore saràper chiarire, spiega una fonte in ambienti della, “il perimetro delle sanzioni già inflitte ai due calciatori”. Foto: Screenshot Rai Sport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

