Sassuolo Spezia (probabili formazioni e Tv) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gara valida per la seconda giornata di ritorno della Serie A 20/21. Sassuolo Spezia si giocherà 6 febbraio alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium. Come arrivano le squadre? Il Sassuolo non vince da ben quattro gare, l’ultima vittoria risale al 6 gennaio, ovvero il 2-1 contro il Genoa. Da allora la squadra di De Zerbi ha avuto una flessione preoccupante, perché sono arrivate due sconfitte con Juventus e Lazio e due pareggi con Parma e Cagliari. Urge un cambio di rotta per continuare a sognare l’Europa. I neroverdi forse stanno patendo l’assenza di qualche pedina importante e di una condizione fisica non ottimale.Lo Spezia nell’ultimo turno ha perso contro lo scontro salvezza con l’Udinese. La posizione in classifica comincia ad essere pericolosa a causa delle due sconfitte consecutive con Roma e poi con i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gara valida per la seconda giornata di ritorno della Serie A 20/21.si giocherà 6 febbraio alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium. Come arrivano le squadre? Ilnon vince da ben quattro gare, l’ultima vittoria risale al 6 gennaio, ovvero il 2-1 contro il Genoa. Da allora la squadra di De Zerbi ha avuto una flessione preoccupante, perché sono arrivate due sconfitte con Juventus e Lazio e due pareggi con Parma e Cagliari. Urge un cambio di rotta per continuare a sognare l’Europa. I neroverdi forse stanno patendo l’assenza di qualche pedina importante e di una condizione fisica non ottimale.Lonell’ultimo turno ha perso contro lo scontro salvezza con l’Udinese. La posizione in classifica comincia ad essere pericolosa a causa delle due sconfitte consecutive con Roma e poi con i ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - MoliPietro : Sassuolo Spezia (probabili formazioni e Tv) - Spezia_1906 : ?? Giornata di riposo per la truppa aquilotta ?? Da domani inizia la preparazione verso Sassuolo - CeBarteMora : RT @ECDTuto: Ayer #SerieA????? | Jornada 20 Crotone 0-3 Genoa Atalanta 1-3 Lazio Cagliari 1-1 Sassuolo Napoli 2-0 Parma Roma 3-1 Hellas… - kevintwii : @ildpaa @sburrotre @CapitanBergomi Leao punta ha sempre fatto bene, Spezia Juve Benevento Sassuolo, l’errore è gioc… -