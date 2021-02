Roma, ultimo giorno dedicato alle uscite: in 4 sul mercato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mancano poche ore alla chiusura della sessione invernale di mercato e in casa Roma non c’è in programma alcun colpo in entrata. Ufficializzati gli arrivi di El Shaarawy e Reynolds, Tiago Pinto cercherà di piazzare qualche esubero nelle ultime ore per alleggerire il bilancio. In uscita ci sono Santon, Fazio, Juan Jesus e Diawara, tolto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mancano poche ore alla chiusura della sessione invernale die in casanon c’è in programma alcun colpo in entrata. Ufficializzati gli arrivi di El Shaarawy e Reynolds, Tiago Pinto cercherà di piazzare qualche esubero nelle ultime ore perggerire il bilancio. In uscita ci sono Santon, Fazio, Juan Jesus e Diawara, tolto L'articolo

