Riapertura scuole, come volevasi dimostrare: le aule non sono il motore dei contagi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella seconda ondata i giovani sono stati accusati di essere i nuovi untori, e la soluzione irrazionale invocata da molti è stata la chiusura delle scuole. E la ministra Azzolina, che si è battuta per tenere le scuole aperte ascoltando le massime autorità sanitarie europee e nazionali, è stata accusata di ogni possibile nefandezza. C'è chi ha ipotizzato che la seconda ondata fosse partita esattamente due settimane dopo la Riapertura della scuola proprio a causa di questa, che sarebbe stata "il motore dei contagi". I numeri dicono questo: al primo di febbraio sono passate non due ma tre settimane dalla Riapertura delle scuole, e i contagi, i decessi, i ricoveri ordinari e in terapia intensiva – che pure erano in lieve ...

