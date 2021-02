Prada Cup, quanto costa una regata? Il budget folle di American Magic: la rabbia degli sponsor (Di lunedì 1 febbraio 2021) Realizzare una barca che possa tentare l’assalto alla America’s Cup richiede ingenti investimenti di denaro. Parliamo di cifre milionarie, necessarie per poter effettuare un progetto degno di nota, costruire uno scafo all’altezza della situazione, ingaggiare un equipaggio competitivo, pagare la lunga trasferta. La caccia alla Vecchia Brocca è uno degli eventi sportivi più affascinanti e seguiti al mondo, ha un enorme ritorno mediatico in quasi tutto il globo (in particolar modo nei Paesi che possono godere della partecipazione di una propria flotta), ma i vari patron deve staccare dei generosi assegni. American Magic è già dovuta tornare a casa da Auckland: Luna Rossa li ha demoliti con un sonoro 4-0 nella semifinale di Prada Cup, dopo la bruttissima scuffia che li aveva costretti a nove giorni di lavoro per riparare ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Realizzare una barca che possa tentare l’assalto alla America’s Cup richiede ingenti investimenti di denaro. Parliamo di cifre milionarie, necessarie per poter effettuare un progetto degno di nota, costruire uno scafo all’altezza della situazione, ingaggiare un equipaggio competitivo, pagare la lunga trasferta. La caccia alla Vecchia Brocca è unoeventi sportivi più affascinanti e seguiti al mondo, ha un enorme ritorno mediatico in quasi tutto il globo (in particolar modo nei Paesi che possono godere della partecipazione di una propria flotta), ma i vari patron deve staccare dei generosi assegni.è già dovuta tornare a casa da Auckland: Luna Rossa li ha demoliti con un sonoro 4-0 nella semifinale diCup, dopo la bruttissima scuffia che li aveva costretti a nove giorni di lavoro per riparare ...

