Perché tutti stanno parlando delle azioni di GameStop (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da giovedì scorso si fa un gran parlare della vicenda legata al titolo in borsa della catena di videogiochi GameStop. Vicenda che ha scatenato un fatto inedito e diversi scossoni a Wall Street. Già, ma che cosa è accaduto in sostanza? Ciò che abbiamo visto è che il titolo ha avuto brusche fluttuazioni nelle due direzioni, su e giù, in seguito ai massicci movimenti di compravendita in borsa. Prima di giovedì il titolo era cresciuto con ritmi vertiginosi (a metà del 2020 il titolo si scambiava attorno ai 4 dollari, il 26 gennaio é arrivato a 147 dollari) dal momento che il popolo dei piccoli investitori si era organizzato in una sorta di controffensiva di acquisto contro le operazioni di vendita allo scoperto (short) dei professionisti del mercato azionario. Che cosa hanno fatto i piccoli trader Proviamo a capire meglio. Grosso modo, lo ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da giovedì scorso si fa un gran parlare della vicenda legata al titolo in borsa della catena di videogiochi. Vicenda che ha scatenato un fatto inedito e diversi scossoni a Wall Street. Già, ma che cosa è accaduto in sostanza? Ciò che abbiamo visto è che il titolo ha avuto brusche fluttunelle due direzioni, su e giù, in seguito ai massicci movimenti di compravendita in borsa. Prima di giovedì il titolo era cresciuto con ritmi vertiginosi (a metà del 2020 il titolo si scambiava attorno ai 4 dollari, il 26 gennaio é arrivato a 147 dollari) dal momento che il popolo dei piccoli investitori si era organizzato in una sorta di controffensiva di acquisto contro le operdi vendita allo scoperto (short) dei professionisti del mercato azionario. Che cosa hanno fatto i piccoli trader Proviamo a capire meglio. Grosso modo, lo ...

SalernoSal : Consiglio non richiesto per la settimana che si apre: darsi tutti una calmata. Perché la storia di questi anni rise… - IlContiAndrea : Ecco perché la Commissione di #Sanremo2021 salverà #Fedez Tutti i precedenti ?? - rtl1025 : ?? 'Preghiamo per le #donne vittime di #violenza, perché vengano protette dalla società e perché le loro sofferenze… - theredturtle01 : RT @sofertweets: Giacché state facendo il #cronoprogramma, e tutti ci metteranno dentro qualcosa che gli sta a cuore - al di fuori del Reco… - nemiroski : RT @archmeo: @la_kuzzo La crisi e il paese è bloccato perchè tutti i dossier Recovery Plan in primis, sono tutti fermi, bloccati compresi c… -