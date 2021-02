Parma, per la difesa ecco Bani: ufficiale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Parma - Mattia Bani è ufficialmente un nuovo calciatore del Parma . Roberto D'Aversa accoglie il difensore classe 1993 arriva dal Genoa , a titolo temporaneo e con diritto di opzione, dopo le 11 ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 febbraio 2021)- Mattiaè ufficialmente un nuovo calciatore del. Roberto D'Aversa accoglie il difensore classe 1993 arriva dal Genoa , a titolo temporaneo e con diritto di opzione, dopo le 11 ...

Commenta per primo Il Venezia è a un passo da Dezi : il centrocampista ex Napoli è pronto a lasciare il Parma , che ha ricevuto una proposta del Frosinone per Sprocati . richiesto dal Godoy Cruz in Argentina.

PARMA - Mattia Bani è ufficialmente un nuovo calciatore del Parma . Roberto D'Aversa accoglie il difensore classe 1993 arriva dal Genoa , a titolo temporaneo e con diritto di opzione, dopo le 11 presenze stagionali con la maglia rossoblù. Questa la nota del ...

Mattia Bani è il quarto acquisto ufficiale del mercato estivo del Parma Calcio. La società ducale da pochi minuti ha formalizzato l’arrivo dell’ex difensore di Pro Vercelli, Chievo, Bologna e Genoa. U ...

Barilla cresce in Nord America: acquisita Catelli Dry Pasta

Il Gruppo Barilla ha annunciato di aver finalizzato il 29 gennaio il closing per l’acquisizione di Catelli dry Pasta. L’accordo include i brand Catelli®, Lancia® e Splendor ...

