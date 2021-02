Palamara | “Il sistema non avrebbe tollerato Nino Di Matteo capo del Dap Si optò per una scelta diversa che lascia grandi perplessità”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “IlnonDidel Dap, che è in un posto di rilevanza strategica”. Lo dice l’ex magistrato Luca, intervistato da Antonio Massari e Marco Lillo. Durante il dibattito – trasmesso in diretta sui canali del fattoquotidiano.it sono stati messi a confronto “Il”, il libro-intervista di Alessandro Sallusti a, con il saggio Magistropoli di Antonio Massari (Paper First)., potente ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati ed ex membro del Csm, racconta anche un retroscena sulla mancata nomina di Dial vertice dell’Amministrazione penitenziaria da parte del guardasigilli Alfonso Bonafede. “Fate un sondaggio tra i ...

La rivelazione di #Palamara: 'Il sistema non poteva permettersi #Gratteri Ministro della Giustizia. L'h… - La7tv : #nonelarena La rivelazione di Luca #Palamara a Non è l'Arena: 'È il sistema che ha fatto fuori Nino Di Matteo'

... Matteo Salvini, Renzi e persino magistrati 'fuori' , come Gratteri, De Magistris, Forleo e tanti altri. Sono per cultura e per tradizione garantista dall'inizio alla fine, ma...Sono tutte frasi tratte da Il, il libro - intervista di Alessandro Sallusti a Luca, che si legge tutto d'un fiato. Dopo il "quasi golpe " del 2011, il 1 agosto 2013 Silvio ...Luca Palamara ha deciso di dire la sua e parla in una dettagliata intervista a Libero delle rivelazioni contenute nel suo libro. "Ho scritto questo libro, oltre che per i cittadini, anche e s ...Luca Palamara ha deciso di dire la sua e parla in una dettagliata intervista a Libero delle rivelazioni contenute nel suo libro. “Ho scritto questo libro, oltre che per i cittadini, anche e soprattut ...