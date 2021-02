Oggi in tv, tutta la programmazione di lunedì 1 febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) lunedì 1 febbraio. Puntata numero 2 per la fiction Il commissario Ricciardi, ennesimo successo di Rai 1. Su Rai 3 ritorna PresaDiretta. Su Canale 5 invece continuano le dirette dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Sarà stato quello che la stampa ha già ribattezzato ‘effetto Guanciale’, la bellezza delle ricostruzioni della Napoli anni ’30 o forse la trama così ben costruita. Sta di fatto che, dopo il boom dell’esordio della settimana scorsa, su Rai 1 arriva stasera la 2ª puntata della fiction Il commissario Ricciardi e i suoi 6 milioni di telespettatori non vedono l’ora di vederla. Su Rai 2 andranno in onda 2 puntate della fortunata serie americana N.C.I.S.. PresaDiretta, il programma d’inchiesta di Riccardo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 febbraio 2021). Puntata numero 2 per la fiction Il commissario Ricciardi, ennesimo successo di Rai 1. Su Rai 3 ritorna PresaDiretta. Su Canale 5 invece continuano le dirette dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Sarà stato quello che la stampa ha già ribattezzato ‘effetto Guanciale’, la bellezza delle ricostruzioni della Napoli anni ’30 o forse la trama così ben costruita. Sta di fatto che, dopo il boom dell’esordio della settimana scorsa, su Rai 1 arriva stasera la 2ª puntata della fiction Il commissario Ricciardi e i suoi 6 milioni di telespettatori non vedono l’ora di vederla. Su Rai 2 andranno in onda 2 puntate della fortunata serie americana N.C.I.S.. PresaDiretta, il programma d’inchiesta di Riccardo ...

