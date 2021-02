Nuovi nanosensori in fibra per la biomedica (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nuovi nanosensori in fibra per applicazioni biomediche: l’innovativa tecnologia consentirà di identificare e misurare più velocemente ed efficacemente biomarcatori La lotta alle patologie tumorali e non solo, come è noto passa anche e soprattutto attraverso una diagnosi sempre più precisa e precoce. Negli ultimi anni vi è stato un crescente interesse per lo sviluppo di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021)inper applicazioni biomediche: l’innovativa tecnologia consentirà di identificare e misurare più velocemente ed efficacemente biomarcatori La lotta alle patologie tumorali e non solo, come è noto passa anche e soprattutto attraverso una diagnosi sempre più precisa e precoce. Negli ultimi anni vi è stato un crescente interesse per lo sviluppo di… L'articolo Corriere Nazionale.

Sponsor La lotta alle patologie tumorali e non solo passa anche e soprattutto attraverso una diagnosi sempre piu' precisa e precoce. Negli ultimi anni vi e' stato un crescente interesse per lo ...

L’innovativa tecnologia, descritta sulla rivista Sensors and Actuators B, è stata sviluppata dagli istituti Cnr, Ibbc, Scitec, Isasi, in collaborazione con l’Università del Sannio e il Centro Regional ...

