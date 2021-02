Montecatini Pistoia – Muore Rider a 47anni per una consegna | la moglie ”Lavorava per 15 euro a sera”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Romulo era un papà di 47 anni e dopo aver perso il lavoro a causa del Covid, ha iniziato a fare ilper arrotondare. Proprio per fare una, è morto nellata di sabato mentre attraversava la strada per arrivare al ristorante e ritirare l’ordine dare. A casa lo aspettavano la

fabriziogorell1 : RT @cgiltoscana: ??????? #Rider morto sul lavoro a Montecatini, la Filt #Cgil Firenze-Prato-Pistoia: “Servono #sicurezza, formazione e tutele… - TrafficoA : A11 - Montecatini Terme-Pistoia - Traffico Rallentato A11 firenze-Pisa nord Traffico Rallentato tra Montecatini Terme e Pistoia... - CCISS_Ministero : A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Montecatini (Km 39) e A11 Svincolo Pistoi… - CgilProvLivorno : RT @cgiltoscana: ??????? #Rider morto sul lavoro a Montecatini, la Filt #Cgil Firenze-Prato-Pistoia: “Servono #sicurezza, formazione e tutele… - AndreaPittori78 : RT @cgiltoscana: ??????? #Rider morto sul lavoro a Montecatini, la Filt #Cgil Firenze-Prato-Pistoia: “Servono #sicurezza, formazione e tutele… -

Ultime Notizie dalla rete : Montecatini Pistoia

Il Tirreno

... Abetone e Cutigliano 1, Agliana 1, Buggiano 2, Larciano 1, Massa e Cozzile 1, Monsummano Terme 9, Montale 1,Terme 5, Pescia 3,19, Ponte Buggianese 6, Quarrata 1, Serravalle ...La Filt CGIL di Firenze Pratosi unisce al cordoglio e al dolore per la morte di Romulo, rimasto vittima di un infortunio mortale sul lavoro sabato scorso amentre svolgeva la sua attività di rider. Il Food ...Romulo era un papà di 47 anni e dopo aver perso il lavoro a causa del Covid, ha iniziato a fare il rider per arrotondare. Proprio per fare una consegna, è morto nella serata di sabato mentre attravers ...A Montecatini Terme (Pistoia) un rider è morto: è stato investito mentre faceva le consegne in bici vicino al McDonald's locale.