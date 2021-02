Melito | ritornano in classe gli studenti del liceo Kant

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi tutti inanche per le superiori. Eccezione fatta per Giugliano, Villaricca e Qualiano dove i sindaci hanno prorogato di una settimana l’entrata in aula con apposita ordinanza. Suonata la campanella, invece per glidelle altre cittadine dell’area nord. Un nuovo primo giorno di scuola per i ragazzi deldi, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.