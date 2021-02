Maradona | “Il ciccione sta morendo” | l’incredibile audio Whatsapp del medico amico

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Uninviato supoco prima chemorisse. “Ilsta per morire” diceva il suo ‘di fiducia, Leopoldo Luque a un confidente. L’è del 25 novembre scorso, poco prima che l’ex Pibe de Oro esalasse l’ultimo respiro. Da più parti è stato denunciato lo stato di abbandono del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LaStampa : L’audio choc del medico di Maradona: “Il ciccione sta morendo” - fanpage : Una scoperta sconcertante - Alberto03900676 : RT @beretta_gio: Maradona, spunta audio shock medico: il ciccione sta morendo - beretta_gio : Maradona, spunta audio shock medico: il ciccione sta morendo - DonnaGlamour : Morte Maradona, l’audio shock del medico: “Il ciccione sta morendo” -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona ciccione

"ILSTA MORENDO, ABBIAMO FATTO TUTTO IL POSSIBILE". E LA FIGLIA DI... 'Ora è con i sanitari dell'ambulanza " ha proseguito la psichiatra dichattando con Luque attraverso ...'Sembra che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio, ilsta morendo' si sentirebbe dire a Luque in uno dei messaggi.: gli audio shock del medico Una conversazione sconcertante ..."Il ciccione sta per morire": nuovi dettagli emersi nelle indagini sulle eventuali responsabilità dei medici per la morte di Maradona ...Sono emersi alcuni audio sconcertanti sulla scomparsa di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020, da parte dei suoi medici.