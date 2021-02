LIVE Prada Cup DIRETTA: rivoluzione New Zealand. Cosa sono i foil a T e cosa cambia con quelli di Luna Rossa (Di martedì 2 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE rivoluzione NEW Zealand: cosa sono I NUOVI foil A T E cosa cambia CON quelli A Y DI Luna Rossa Luna Rossa HA DELLE NUOVE VELE! GIANFRANCO SIBELLO: “LA BARCA E’ SICURAMENTE MIGLIORATA” VIDEO: CHI HA I foil PIU’ VELOCI? LA DIFFERENZA TRA NEW Zealand, Luna Rossa ED INEOS QUANTO E’ COSTATA OGNI REGATA AD AMERICAN MAGIC? BUDGET FOLLE: GLI SPONSOR sono INFURIATI! PATRIZIO BERTELLI, PATRON Luna Rossa: “STRADA ANCORA LUNGA, SIAMO ALL’INIZIO” INEOS A RISCHIO SQUALIFICA: ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANEWI NUOVIA T ECONA Y DIHA DELLE NUOVE VELE! GIANFRANCO SIBELLO: “LA BARCA E’ SICURAMENTE MIGLIORATA” VIDEO: CHI HA IPIU’ VELOCI? LA DIFFERENZA TRA NEWED INEOS QUANTO E’ COSTATA OGNI REGATA AD AMERICAN MAGIC? BUDGET FOLLE: GLI SPONSORINFURIATI! PATRIZIO BERTELLI, PATRON: “STRADA ANCORA LUNGA, SIAMO ALL’INIZIO” INEOS A RISCHIO SQUALIFICA: ...

infoitsport : LIVE Prada Cup DIRETTA: quanto costa una regata, cifre folli per Patriot. Luna Rossa ha nuove vele! - infoitsport : LIVE Prada Cup, Luna Rossa-Ineos in DIRETTA: Sibello tattico di lusso. Spithill: 'Dobbiamo migliorare' - infoitsport : LIVE Prada Cup, Luna Rossa-Ineos in DIRETTA: James Spithill annuncia novità - zazoomblog : LIVE Prada Cup Luna Rossa-Ineos in DIRETTA: attese novità sulla barca. Francesco Bruni: “Vogliamo la rivincita” -… - infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa, novità in arrivo. Francesco Bruni: 'Vogliamo rivincita con Ineos' -