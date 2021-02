L’ex Roma Castan nella bufera: intervento killer, 5 punti di sutura per il portiere avversario [VIDEO] (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’ex Roma Castan è finito nella bufera. Un episodio si è verificato nel match Vasco da Gama-Bahia ed il calciatore è stato protagonista in negativo di un intervento killer che ha portato pesanti conseguenze ad un avversario. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 0-0, stagione deludente per le due squadre che si trovano nelle posizioni basse della classifica, rispettivamente con 37 e 36 punti e lontanissimi dalla vetta occupata dall’Internacional con 65 punti. L’intervento killer di Castan Il difensore Castan è finito nel mirino per un intervento killer. L’ex Roma è ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021)è finito. Un episodio si è verificato nel match Vasco da Gama-Bahia ed il calciatore è stato protagonista in negativo di unche ha portato pesanti conseguenze ad un. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 0-0, stagione deludente per le due squadre che si trovano nelle posizioni basse della classifica, rispettivamente con 37 e 36e lontanissimi dalla vetta occupata dall’Internacional con 65. L’diIl difensoreè finito nel mirino per unè ...

ilfoglio_it : 'Fate sparire la locandina'. La Lega organizza una diretta Facebook sulla Shoah. La comunità ebraica di Roma va su… - fattoquotidiano : RENZI CONFERENZIERE L’ex premier era in Arabia Saudita per un incontro del Fii Istitute, che ha pagato il volo di r… - CalcioWeb : Intervento killer per #Castan: l'ex @OfficialASRoma nella bufera - TheRub14 : L'ex Roma Leandro Castan è stato espulso per questo intervento sul portiere avversario. Si vede a occhio nudo che p… - gigisavinelli : #Fazio e #Santon verso la permanenza a #Roma: il #Parma non vuole lasciare andare #Bani. L’ex #Inter invece non vor… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Roma È morto Fabio Enzo, ex calciatore della Roma Calciomercato Roma Il Romanista