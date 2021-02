L’appello di Liliana Segre: “Vaccinate i detenuti. So cosa significa stare in cella” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “So come si sta nelle celle. Perciò mi preoccupo che i detenuti siano vaccinati”. Sono le parole che la senatrice a vita Liliana Segre ha pronunciato al Memoriale della Shoah di Milano in occasione dell’evento promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, che ricorda la deportazione degli ebrei di Milano dal Binario 21. Il 30 gennaio 1944 c’era anche lei, Liliana Segre, appena 13enne, insieme a suo padre Alberto e ad altre 603 persone, nel convoglio che partì dalla Stazione Centrale di Milano diretto ad Auschwitz. Solo 22 di loro sopravvissero al campo di sterminio, e per questo ogni anno in quel luogo si ricordano tutti coloro che non sono più tornati. La senatrice a vita ha portato quest’anno la sua testimonianza, raccontando i suoi ricordi di quei tragici giorni, inclusi quelli che riguardano i ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021) “So come si sta nelle celle. Perciò mi preoccupo che isiano vaccinati”. Sono le parole che la senatrice a vitaha pronunciato al Memoriale della Shoah di Milano in occasione dell’evento promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, che ricorda la deportazione degli ebrei di Milano dal Binario 21. Il 30 gennaio 1944 c’era anche lei,, appena 13enne, insieme a suo padre Alberto e ad altre 603 persone, nel convoglio che partì dalla Stazione Centrale di Milano diretto ad Auschwitz. Solo 22 di loro sopravvissero al campo di sterminio, e per questo ogni anno in quel luogo si ricordano tutti coloro che non sono più tornati. La senatrice a vita ha portato quest’anno la sua testimonianza, raccontando i suoi ricordi di quei tragici giorni, inclusi quelli che riguardano i ...

