Ladri nella casa di Icardi a Parigi | bottino di 400 mila euro

Alcuni malviventi si sono introdotti nell'abitazione di Mauro Icardi a Parigi, quando in casa non c'era nessuno. Sono stati rubati gioielli, orologi, vestiti per un totale di circa 400 mila euro. Una fonte ha riportato all'Equipe che il furto è stato scoperto domenica mattina. È il secondo furto ad un giocatore del Paris Saint-Germain nell'ultimo periodo, dopo quello a Sergio Rico.

