La trattativa non decolla, il Quirinale incalza (Di martedì 2 febbraio 2021) Fico l'esploratore è atteso per il pomeriggio al Quirinale. Potrebbe chiedere un rinvio ma anche in quel caso riferirebbe a Mattarella e nel corso del colloquio chiederebbe un paio di giorni in più. Non oltre. Il presidente ha fretta, la paralisi deve finire. Auspica di poter assegnare l'incarico a Giuseppe Conte già domani e di avere in mano la lista dei ministri per venerdì. Ma della composizione del governo, rispettoso come è dei confini istituzionali, non intende far parola con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

