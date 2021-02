La corrente elettrica contribuisce a ripulire i neuroni

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Adnkronos) - Svelati i meccanismi molecolari della stimolazionetranscranica che aiutano a ridurre l'accumulo di proteine alla base delle malattie neurodegenerative. A rivelarlo è lo studio “"irect current stimulation enhances neuronal alpha-synuclein degradation in vitro", appena pubblicato su Scientific Reports, realizzato da Gessica Sala, tecnologa presso NeuroMi - Milan Center for Neuroscience, diretto da Carlo Ferrarese. Attraverso un modello neuronale umano, lo studio ha dimostrato che "la stimolazione adiretta continua (Dcs) è in grado di interferire sullo stato di aggregazione e sulla degradazione della proteina alfa-sinucleina, il cui accumulo è associato alla degenerazione neuronale nei pazienti affetti da malattia di Parkinson". Oltre ai ricercatori di Milano-Bicocca, hanno collaborato alla ricerca i neurologi Tommaso ...

Questa ricerca ha permesso di ideare un modello sperimentale utile per lo studio in vitro degli effetti biologici della stimolazione con corrente continua e, soprattutto, di evidenziare che