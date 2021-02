Inter, no a Bc Partners: ipotesi finanziamento ibrido. La nuova strategia di Suning (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'Inter dice no a Bc Partners e valuta una forma di finanziamento ibrido: la nuova strategia di Suning. Leggi su 90min (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'dice no a Bce valuta una forma di: ladi

MarcoBellinazzo : Bc Partners che stava cercando intese con altri fondi si ritira da colloqui con Suning per @Inter - Suning continua… - Gazzetta_it : Inter, Suning dice no a BC Partners e apre a nuovi fondi - Gazzetta_it : #Suning @Inter, ore cruciali nella trattativa con #BCPartners. Pronti altri fondi - peremeloni : RT @cerucrazia: “BC Partners non ha i soldi per comprarsi l’Inter, andiamo a insultare l’Inter” - macheoooh38 : RT @cerucrazia: “BC Partners non ha i soldi per comprarsi l’Inter, andiamo a insultare l’Inter” -