Inter-Juventus | Pirlo | “Domani non decisiva”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Andreaalla vigilia di, semifinale di andata della Coppa Italia 2020/2021 Giornata di vigilia per ladi Andreacheaffronterà l’a San Siro nella semifinale di andata della Coppa Italia 2020/2021. L’allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida ai nerazzurri ai microfoni diTV. Ecco le sue parole. Che squadra vuole vederesera?Consapevole della propria forza. Giochiamo il primo round perché è una partita che si gioca su 180 minuti.non sarà, dovremo essere bravi a gestirla. Che cosa ha insegnato alla squadra la sconfitta in campionato contro l’?Tanto, ha insegnato che quando non siamo sul ...

Inter_en : ?? | FORTRESS SAN SIRO ? Torino ? Bologna ? Napoli ? Spezia ? Crotone ? Juventus ? Benevento Seven consecutive hom… - juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Calvarese a dirigere #InterJuventus di Coppa Italia ?? - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Pirlo: 'L'Inter ci ha dato una lezione, ma ora siamo più pronti. Gioca #Buffon' #InterJuve - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #DeLigt, l’uomo “nuovo” della difesa. #Pirlo conta su di lui, con l'Inter gioca dal 1'? #juve #coppaitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus

La sconfitta di San Siro ci ha insegnato che quando non siamo sul pezzo non siamo la, ma ... LA PARTITA " "L'- prosegue Pirlo - è una squadra che è molto brava a chiudersi e poi a ...VINCERE PERDENDO - Non è un paradosso, ma è il preciso verdetto dell'ultimodi Coppa Italia. Anche in quel caso del 2016 - proprio come quello di martedì 2 febbraio 2021 - la sfida ...Semifinali di andata di Coppa Italia, martedì 2 febbraio alle 20,45 “Derby d’Italia” Inter-Juventus: le due squadre si sono incontrate 31 volte nel torneo con 14 vittorie b ...Sono passate poco più di due settimane dal ko della Juventus a San Siro con l'Inter ma alla vigilia dell'andata della semifinale di Coppa Italia lo scenario è completamente diverso. Dopo la sconfitta ...