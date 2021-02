Ilary Blasi, lusso estremo anche in casa: quanto costa questa maglia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Manca poco al grande ritorno in tv di Ilary Blasi. Dopo mesi di assenza dal piccolo schermo ma non certo da Instagram la conduttrice romana che ha lasciato il GF Vip a Alfonso Signorini è pronta a prendersi un altro reality seguitissimo di Mediaset: L’Isola dei Famosi. L’avventura dei naufraghi vip partirà ufficialmente il prossimo 8 marzo e a quanto pare ci sarà una inviata donna che tra l’altro ha già partecipato al GF Vip. Stiamo parlando di Elenoire casalegno. L’indiscrezione arriva dal sito Tv Blog che sembra sottoscrivere l’ufficialità della notizia. L’attrice e presentatrice potrebbe quindi essere l’inviata della prossima edizione dell’Isola. Tornando a Ilary, certamente la signora Totti non ha fatto sentire la sua mancanza al pubblico social, che non vede l’ora di rivederla in un programma ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Manca poco al grande ritorno in tv di. Dopo mesi di assenza dal piccolo schermo ma non certo da Instagram la conduttrice romana che ha lasciato il GF Vip a Alfonso Signorini è pronta a prendersi un altro reality seguitissimo di Mediaset: L’Isola dei Famosi. L’avventura dei naufraghi vip partirà ufficialmente il prossimo 8 marzo e apare ci sarà una inviata donna che tra l’altro ha già partecipato al GF Vip. Stiamo parlando di Elenoirelegno. L’indiscrezione arriva dal sito Tv Blog che sembra sottoscrivere l’ufficialità della notizia. L’attrice e presentatrice potrebbe quindi essere l’inviata della prossima edizione dell’Isola. Tornando a, certamente la signora Totti non ha fatto sentire la sua mancanza al pubblico social, che non vede l’ora di rivederla in un programma ...

CronacaSocial : ?? #IsolaDeiFamosi 2021. Ci sarà un naufrago d'eccezione. Il nome sta circolando da poco. Bel colpo per Ilary Blasi.… - FedeCiaddu : Rimpiango ilary Blasi alla conduzione del gf in prima serata con lei avremo visto i filmati censurati #rosmello - Affaritaliani : Isoardi e Gascoigne in Honduras Cast stellare per Ilary Blasi - gildazorzy : RT @nelnomedeltrash: Non ilary blasi che ha già compreso come fare il 30% di share con la nuova edizione dell’isola dei famosi. #Isola http… - rebecca_ame : RT @nelnomedeltrash: Non ilary blasi che ha già compreso come fare il 30% di share con la nuova edizione dell’isola dei famosi. #Isola http… -