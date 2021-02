Il Bologna impegnato per una doppia trattativa Rugani e Martinez (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Bologna sembra essere molto interessato al difensore bianconero, attualmente in prestito. Continua anche la preparazione per far arrivare Roger Martinez A poche ore dalla chiusura di questa stagione di calciomercato il Bologna cerca di aggiudicarsi Rugani. Infatti la trattativa attualmente in corso potrebbe cambiare le carte in tavola soprattutto in merito al destino del difensore centrale della Juventus che si trova attualmente in prestito al Rennes. Continuano i contatti tra la Vecchia Signora e i rossoblu. Altro elemento nel mirino del Bologna è Roger Martinez, attaccante colombiano classe 1994 che attualmente gioca nel Club America. Notato dai rossoblù per le sue prestazioni in attacco per l’esperienza fatta nonostante la giovane età. Ha militato per un ... Leggi su zon (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilsembra essere molto interessato al difensore bianconero, attualmente in prestito. Continua anche la preparazione per far arrivare RogerA poche ore dalla chiusura di questa stagione di calciomercato ilcerca di aggiudicarsi. Infatti laattualmente in corso potrebbe cambiare le carte in tavola soprattutto in merito al destino del difensore centrale della Juventus che si trova attualmente in prestito al Rennes. Continuano i contatti tra la Vecchia Signora e i rossoblu. Altro elemento nel mirino delè Roger, attaccante colombiano classe 1994 che attualmente gioca nel Club America. Notato dai rossoblù per le sue prestazioni in attacco per l’esperienza fatta nonostante la giovane età. Ha militato per un ...

