Ibrahimovic al Festival di Sanremo: quanto guadagna (Di lunedì 1 febbraio 2021) Chissà come sarà lo Zlatan Ibrahimovic del Festival di Sanremo. Una decisione discussa, quella di portarlo sul palco dell'Ariston, proprio lui che non ha mai fatto televisione. Ancora più particolare appare la scelta di Amadeus, noto interista, di affiancarsi all'attaccante del Milan, ritornato sulle prime pagine dei giornali per un "testa a testa" con Lukaku durante l'ultimo derby. Chissà che a capocciate non finisca anche tutto il Festival, perso, come sempre, in un mare di polemiche. Ma intanto, quanto costa alla Rai la partecipazione del più noto "ex" della grandi di Serie A? Il compenso di Zlatan Ibrahimovic Il Festival di Sanremo si svolgerà dal 2 al 6 marzo, salvo intoppi e crisi dovute alle presenza o meno del pubblico all'interno del ...

