Golpe militare in Myanmar, arrestata Aung San Suu Kyi: «Non accettatelo: protestate contro il colpo di Stato» (Di lunedì 1 febbraio 2021) I generali dell’esercito del Myanmar hanno preso il controllo del Paese dopo aver fatto arrestare il capo del governo di fatto Aung San Suu Kyi, Nobel per la Pace nel 1991. Dopo alcune ore di interruzioni delle comunicazioni interne, i vertici dell’esercito hanno annunciato alla tv nazionale lo Stato di emergenza per un anno. A uno dei due vicepresidenti in carica, il generale Myint Swe, è stata affidata la presidenza ad interim, mentre tutti i poteri sono nella mani del capo delle forza armate, il generale Min Aung Hlaing. Immediata la condanna da parte degli Stati Uniti, con il segretario di Stato, Antony Blinken, che ha chiesto l’immediato rilascio di Aung San Suu Kyi e degli altri esponenti della Lega nazionale per la democrazia. Poche ore dopo gli arresti è ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) I generali dell’esercito delhanno preso illlo del Paese dopo aver fatto arrestare il capo del governo di fattoSan Suu Kyi, Nobel per la Pace nel 1991. Dopo alcune ore di interruzioni delle comunicazioni interne, i vertici dell’esercito hanno annunciato alla tv nazionale lodi emergenza per un anno. A uno dei due vicepresidenti in carica, il generale Myint Swe, è stata affidata la presidenza ad interim, mentre tutti i poteri sono nella mani del capo delle forza armate, il generale MinHlaing. Immediata la condanna da parte degli Stati Uniti, con il segretario di, Antony Blinken, che ha chiesto l’immediato rilascio diSan Suu Kyi e degli altri esponenti della Lega nazionale per la democrazia. Poche ore dopo gli arresti è ...

Radio1Rai : ??#Myanmar. Appello del partito di #SanSuuKyi ai cittadini, affinché contrastino il golpe e impediscano un ritorno a… - rosamdinatale : RT @Radio1Rai: ??#Myanmar. Appello del partito di #SanSuuKyi ai cittadini, affinché contrastino il golpe e impediscano un ritorno alla ditta… - quantopazzo : RT @Asiablog_it: ???? GOLPE IN #BIRMANIA/#MYANMAR ???? Colpo di stato militare: la Suu Kyi è agli arresti. Adesso il potere è nelle mani del g… - AnnaBellamela65 : Cosa sta succedendo? - MZorzy : se in italia il popolo non si puó cambiare governo votando perché c é la pandemia covid... in #Birmania oggi c é #Golpe militare. -