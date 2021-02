Finirà a tarallucci e vino | come per la squallida vicenda dell’ammutinamento

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 febbraio 2021) I DIALOGHI DEL LUNEDI GATTUSO E IL REATO DI LESA MAESTA’ Cesare: Caro Guido ma hai visto il Napoli che partita ieri? Guido: Si Cesare, la ho vista ovviamente. Che ti devo dire. Sospendo il giudizio per inconsistenza dell’avversario. Il Parma è la peggiore squadra vista quest’anno. Cesare: Hai ragione Guido. Ma sottolineerei comunque le due cose buone viste: il risultato e l’abbandono del 4-2-3-1. Il risultato sicuramente ci tiene dentro alla qualificazione in Champions. Per quanto riguarda il modulo il 4-3-3, che avevamo visto già nel primo tempo di Coppa Italia con lo Spezia, rende sicuramente il Napoli più equilibrato con meno spazi per l’avversario a centrocampo e maggiore copertura sulle fasce ( Di Lorenzo ringrazia). Ma diciamo la verità al di là di queste due considerazioni a te il Napoli è piaciuto? Guido: Assolutamente no. Secondo me ha fatto una partitaccia. Io non credo ...