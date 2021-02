Eurozona | tasso di disoccupazione stabile all’8 | 3%

moneypuntoit : ?? Eurozona: tasso disoccupazione in linea con le stime ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Eurozona tasso

L'conferma una buona crescita del settore manifatturiero a gennaio, espandendosi a unelevato e per il settimo mese di fila. Lo conferma l'ultimo report di Markit sui PMI, gli indici ...Nel mese di dicembre la disoccupazione è stabile nell'. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), ildi disoccupazione destagionalizzato, si è attestato all' 8,3% sui livelli del mese precedente, e risulta in linea ...Bruxelles, 1 feb. (Adnkronos) – Ad inizio del 2021, espandendosi ad un tasso elevato e per il settimo mese consecutivo, l’economia manifatturiera dell’eurozona ha continuato a mostrare una forte capac ...L'indice Pmi Markit a gennaio sale a 55,1 punti dai 52,8 di dicembre e oltre le stime. Patuanelli: "Un ottimo segnale, ora chiudere la crisi di governo" ...