Eni gas e luce-Be Charge | accordo per transizione verso elettrico

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Eni gas e luce e Be Charge insieme per accelerare la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile ed elettrica. In linea con la strategia di decarbonizzazione e transizione energetica di Eni, che punta entro il 2050 a diventare leader nella vendita di prodotti a basso impatto di carbonio, Eni gas e luce annuncia oggi la firma di un accordo con Be Charge, società del Gruppo Be Power S.p.A. dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica.

