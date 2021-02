Crisi di Governo: se Silvio Berlusconi ci mette lo zampino (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fico tenta di ricucire lo strappo. Ma a scompigliare le carte è Silvio Berlusconi, disposto a sostenere un Governo di alto profilo Un cambio di rotta che potrebbe sembrare inatteso, ma in realtà nasconde solamente un vero e proprio opportunismo politico. Silvio Berlusconi, dall’alto dei suoi 84 anni, resta sempre e comunque in palla, pronto ad acchiappare qualsiasi opportunità, pronto a cogliere al volo qualsiasi cosa possibile. Si staglia come una specie di ombra capace di coprire di nero il futuro del nuovo Governo. L’intenzione del capo di Forza Italia, dunque, è provare a creare una sorta di quartetto, garantendo il suo sostegno ai partiti già presenti nell’esecutivo. Inutile dire che, in questo modo, anche Matteo Renzi tornerebbe a fare il suo ingresso nel ... Leggi su zon (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fico tenta di ricucire lo strappo. Ma a scompigliare le carte è, disposto a sostenere undi alto profilo Un cambio di rotta che potrebbe sembrare inatteso, ma in realtà nasconde solamente un vero e proprio opportunismo politico., dall’alto dei suoi 84 anni, resta sempre e comunque in palla, pronto ad acchiappare qualsiasi opportunità, pronto a cogliere al volo qualsiasi cosa possibile. Si staglia come una specie di ombra capace di coprire di nero il futuro del nuovo. L’intenzione del capo di Forza Italia, dunque, è provare a creare una sorta di quartetto, garantendo il suo sostegno ai partiti già presenti nell’esecutivo. Inutile dire che, in questo modo, anche Matteo Renzi tornerebbe a fare il suo ingresso nel ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - TNannicini : Solo tre parole: Recovery, scuola e vaccini. Abbiamo bisogno di nuovi ruoli all’interno del governo e di nomi autor… - LuigiIvanV : RT @Storace: Me sa che ieri #IlTempo ci aveva preso sul #Pd... Poro #Zingaretti - lucasavio33 : RT @LaVeritaWeb: Il politologo Alessandro Campi: «La crisi non è di governo, ma di sistema. Un avvocato senza curriculum politico riesce a… -