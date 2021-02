Covid, Antonella Viola smonta il vaccino AstraZeneca: “Io non lo avrei scelto” (Di martedì 2 febbraio 2021) Intervistata da Lily Gruber durante “Otto e mezzo”, l’immunologa Antonella Viola ha espresso i suoi dubbi sul vaccino AstraZeneca. (screenshot video)Il vaccino prodotto da AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford non sembra aver conquistato ampi consensi. L’efficacia ridotta rispetto al siero di Pfizer-BioNTech e Moderna ha destato diverse perplessità tra gli esperti del mondo scientifico. Recentemente da fonti governative della Germania era trapelata la scarsa fiducia nell’immunizzazione degli anziani con il vaccino AstraZeneca, poi condivisa anche dall’Italia dopo il parere dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Le raccomandazioni relative al terzo siero anti Covid approvato in Europa consigliano ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 febbraio 2021) Intervistata da Lily Gruber durante “Otto e mezzo”, l’immunologaha espresso i suoi dubbi sul. (screenshot video)Ilprodotto dain collaborazione con l’Università di Oxford non sembra aver conquistato ampi consensi. L’efficacia ridotta rispetto al siero di Pfizer-BioNTech e Moderna ha destato diverse perplessità tra gli esperti del mondo scientifico. Recentemente da fonti governative della Germania era trapelata la scarsa fiducia nell’immunizzazione degli anziani con il, poi condivisa anche dall’Italia dopo il parere dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Le raccomandazioni relative al terzo siero antiapprovato in Europa consigliano ...

