Coronavirus: Unità crisi Lazio, 'partite prenotazione vaccini over 80' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos Salute) - "Le prenotazioni in modalità online sul sito SaluteLazio.it per gli over 80 sono partite con un quarto d'ora di anticipo sull'orario previsto e sono già 2.200 le prenotazioni eseguite nei primi 7 minuti. Un vero record. Si ricorda che non si tratta di un 'Click-Day', poiché le prenotazioni si potranno effettuare per l'intero trimestre. L'obiettivo è quello di dare ad ogni cittadino over 80 la propria prenotazione della prima e della seconda dose". Lo sottolinea l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, rispondendo alle polemiche sui ritardi rispetto a quanto annunciato nei giorni precedenti. "Da questa mattina è inoltre operativo il numero telefonico 06.164.161.841 che è stato potenziato con oltre 200 linee in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos Salute) - "Le prenotazioni in modalità online sul sito Salute.it per gli80 sonocon un quarto d'ora di anticipo sull'orario previsto e sono già 2.200 le prenotazioni eseguite nei primi 7 minuti. Un vero record. Si ricorda che non si tratta di un 'Click-Day', poiché le prenotazioni si potranno effettuare per l'intero trimestre. L'obiettivo è quello di dare ad ogni cittadino80 la propriadella prima e della seconda dose". Lo sottolinea l'diCovid-19 della Regione, rispondendo alle polemiche sui ritardi rispetto a quanto annunciato nei giorni precedenti. "Da questa mattina è inoltre operativo il numero telefonico 06.164.161.841 che è stato potenziato con oltre 200 linee in ...

