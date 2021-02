Come iscriversi alla lotteria degli scontrini dall’area riservata senza app (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come iscriversi alla lotteria degli scontrini oggi 1 febbraio, a patto che sia davvero necessaria una registrazione? Con l’attivazione dell’area riservata sul portale dedicato alla campagna in partenza oggi 1 febbraio sono in molti a credere che ci siano alcuni passaggi fondamentali da fare prima di iniziare a concorrere alla prossima estrazione dei premi. La questione va chiarita dunque per non generare confusione. Come ampiamente approfondito sulle nostre pagine, chiunque e senza alcuna registrazione può richiedere il proprio codice personale sul sito della lotteria degli scontrini, semplicemente con il proprio codice fiscale. Il codice a barre ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021)oggi 1 febbraio, a patto che sia davvero necessaria una registrazione? Con l’attivazione dell’areasul portale dedicatocampagna in partenza oggi 1 febbraio sono in molti a credere che ci siano alcuni passaggi fondamentali da fare prima di iniziare a concorrereprossima estrazione dei premi. La questione va chiarita dunque per non generare confusione.ampiamente approfondito sulle nostre pagine, chiunque ealcuna registrazione può richiedere il proprio codice personale sul sito della, semplicemente con il proprio codice fiscale. Il codice a barre ...

wordweb81 : Come iscriversi alla #lotteriadegliscontrini dall'area riservata senza app - Bukaniere : Secondo me Erode prima d'iscriversi a Tuitter non era uno sterminatore di bambini ma un dolce filantropo amante del… - IlVoloaTorino : Ma perché non iscriversi a giurisprudenza o a lettere a qualunque età tutte queste paladine saccenti che poi come z… - Linus2k : Domanda a chi si è iscritto: come vi trovate con #MUBI? Meglio iscriversi col canale di #PrimeVideo o direttament… - GiuseppeBallet1 : Buona sera a tutti e buona domenica. Su una chat d'incontri :'Per chi vuole conoscermi evitate: come stai?; che fai… -