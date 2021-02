Che noia la retorica sulla presunta correttezza dell’uomo Gattuso

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Beauty case Gianni: Stavo dormicchiando in poltrona mentre guardavo Napoli – Parma, molto distante dal mio concetto di partita entusiasmante, quando gli amici napolisti Fabio e Raniero mi scrivono per dirmi che posso mettermi a dormire perché sta entrando Politano. Quindi mi hanno svegliato per ricordarmi di addormentarmi, questo genere di paradosso è molto vicino alla rappresentazione della stagione del Napoli. Il primo paradosso riguarda il fatto che io stia guardando più partite di questo campionato (l’anno più deprimente dai tempi di Donadoni) che dei precedenti; le circostanze a volte decidono per noi. In ogni caso mi sono addormentato e non ho visto il gol di Politano, ma poi ho letto che il ragazzo ha impiegato un quarto d’ora – secondo– per capire da che parte del campo dovesse giocare. Quindici minuti sono un tempo infinito, due sono le cose: O ...