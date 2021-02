Caso Scamacca, salta la cessione: “Vi svelo perché non è andato alla Juventus” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa di proprietà del Sassuolo, non è partito. Ci aveva provato la Juventus, ma senza riuscire a strapparlo alla concorrenza. Gianluca Scamacca è stato al centro della sessione invernale di calciomercato. L’attaccante del Genoa di proprietà del Sassuolo, nonostante i numerosissimi rumors di mercato, non si muove da Genova. Tutte le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gianluca, attaccante del Genoa di proprietà del Sassuolo, non è partito. Ci aveva provato la, ma senza riuscire a strapparloconcorrenza. Gianlucaè stato al centro della sessione invernale di calciomercato. L’attaccante del Genoa di proprietà del Sassuolo, nonostante i numerosissimi rumors di mercato, non si muove da Genova. Tutte le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

