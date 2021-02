Casertana | si è conclusa l’esperienza dell’attaccante Lorenzo Cavallini

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si separano le strade della. Il mancino di San Miniato, impiegato solo in quattro occasioni in questa stagione, ha risolto il contratto che lo legava ai falchetti. Questo il comunicato della società rossoblu: “LaFC comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’attaccante. Ava il ringraziamento per il lavoro svolto al servizio dei falchi in queste due stagioni e l’augurio di poter proseguire il suo percorso di crescita con successo e soddisfazione“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Casertana conclusa

anteprima24.it

... sullo 0 - 0 si è fermata, è ripartita e si è. Nessun colpo di coda per il Catanzaro , che ... Nell'altro recupero, successo esterno per 2 - 0 dellain casa della Juve Stabia. Di ...Si èla 19giornata del campionato di Serie C Girone C. Rinviata a data da destinarsi la partita ... Maniero (A) Riposa:La Classifica Ternana 49 Bari 41 Avellino 34 Catanzaro * 31 ...Caserta – Si separano le strade della Casertana e dell’attaccante Lorenzo Cavallini. Il mancino di San Miniato, impiegato solo in quattro occasioni in questa stagione, ha risolto il contratto che lo l ...L’impatto del coronavirus e la relativa emergenza che si trascina dietro compiono un anno, un periodo lunghissimo durante il quale ...